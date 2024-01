Technotrans Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Technotrans ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden keine positiven oder negativen Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Technotrans beträgt derzeit 18, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Maschinenbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 31 haben, als unterbewertet angesehen wird. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Technotrans derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs um -5,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 22,5 EUR liegt. Jedoch ergibt sich ein positiver Wert von +6,71 Prozent in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 19,96 EUR, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Dividende von Technotrans beträgt 3,09 %, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 3,14 % liegt. Daher wird die Ausschüttung als "Neutral" eingestuft.