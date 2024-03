Technot Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Techno Smart-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 1689,09 JPY verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 2005 JPY lag, was einer Abweichung von +18,7 Prozent entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem Schlusskurs von 1826,74 JPY über dem gleitenden Durchschnitt (+9,76 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Techno Smart-Aktie somit ein "Gut"-Rating gemäß der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien über Techno Smart zeigen keine eindeutige Tendenz, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen diskutiert, weshalb die Aktie von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft wird.

Das Internet kann die Stimmung rund um Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Techno Smart wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung des allgemeinen Stimmungsbilds führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb wir auch für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral" erhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Techno Smart liegt bei 30,77 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung der Aktie hinweist. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 29,37, was bedeutet, dass Techno Smart hier überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Techno Smart-Aktie also als "Gut" für diesen Aspekt unserer Analyse bewertet.