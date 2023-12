Technot Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Stimmung unter den Anlegern für Techno Smart ist derzeit neutral. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen, die in den letzten beiden Wochen in den sozialen Medien zu sehen waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung "neutral" lautet.

Auch langfristig betrachtet zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung. Dies weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich damit für Techno Smart eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des Sentiments und Buzzes.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Techno Smart liegt bei 75,34, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,09, was eine "Neutral"-Bewertung für 25 Tage ergibt. Insgesamt resultiert daraus ein Rating von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 1592,4 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1743 JPY liegt, was einer Abweichung von +9,46 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Techno Smart somit eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1700,3 JPY, was einer Abweichung von +2,51 Prozent entspricht, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie. Insgesamt wird Techno Smart basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.