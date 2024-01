Technology & Telecommunication Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Technology & Telecommunication Acquisition Corporation":

Die technische Analyse der Aktie von & Telecommunication Acquisition zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 11,1 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,51 USD (Unterschied +3,69 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (11,46 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,44 Prozent), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität für & Telecommunication Acquisition gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das Gesamtergebnis auch hier "Neutral" ist.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich insbesondere mit den positiven Themen rund um & Telecommunication Acquisition beschäftigte. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt der RSI7 bei 37,21 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,35 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält das & Telecommunication Acquisition-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.