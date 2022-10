Technology Recruiting-Plattform Westhouse setzt Wachstumskurs fort und eröffnet Landesgesellschaft in Österreich und neuen Standort in Berlin

Garching bei München (ots) -Westhouse Group, die führende technologiebasierte Recruiting-Plattform, setzt den eingeschlagenen Wachstumskurs fort und eröffnet eine Landesgesellschaft in Österreich und einen Standort in Berlin.Westhouse wurde 2002 in München gegründet und ist heute eine der führenden internationalen Recruiting-Plattformen, bisher in Deutschland, der Schweiz sowie Italien aktiv. Die Gruppe vermittelt Experten aus dem Technologie-Bereich an renommierte Kunden in unterschiedlichen Vertragsformen: vom Freelancer, über Arbeitnehmerüberlassung bis hin zur Festanstellung oder dem Angebot von Managed Services.Julian Schotten, Managing Director Westhouse Consulting und Westhouse Austria: "Österreich und Berlin waren noch fehlende Bestandteile, um die DACH Region vollständig abzubilden. Wir können unseren Kunden nun einen grenzüberschreitenden qualitativ hochwertigen Service bieten, der auch aus Compliance und rechtlicher Perspektive den höchsten Ansprüchen genügt".Magdalena Polzin, Chief Legal Officer und Managing Director Westhouse Austria: "Durch die Eröffnung der Landesgesellschaft in Österreich geht die Westhouse Group einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung ihrer Vision der führende Workforce-as-a-Service-Anbieter im Technologie-Bereich zu werden und erschließt mit Österreich einen der spannendsten und gleichwohl rechtlich komplexesten Märkte in Europa"."Mit unseren neuen Standorten in Wien und Berlin wird es uns gelingen, uns noch enger an unseren Kundenbedürfnissen und -anforderungen auszurichten, um somit der führende und bevorzugte Workforce-as-a-Service-Anbieter im Technologie-Bereich zu werden", ergänzt Andreas Philippi, CEO der Westhouse Group.ÜBER DIE WESTHOUSE GRUPPEWesthouse ist eine der führenden internationalen Recruiting-Plattformen im Technologie-Bereich mit Hauptsitz in Garching bei München. Aktuell ist Westhouse in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Italien aktiv. Die Gruppe beschäftigt an insgesamt 13 Standorten rund 430 Mitarbeiter, verfügt über eine Datenbank von rund 200.000 Experten, und hat zuletzt knapp 200 Mio. EUR Umsatz erwirtschaftet.Pressekontakt:Catalina CiesielskiWesthouse Holding GmbHParkring 6, 85748 GarchingTelefon: +49-89-383772131E-Mail: c.ciesielski@westhouse-group.comOriginal-Content von: Westhouse Group GmbH, übermittelt durch news aktuell