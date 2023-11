Technology One Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Adecco Group":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der One-Aktie derzeit bei 15,3 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 15,6 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +1,96 Prozent liegt und daher als "Neutral" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 15,52 AUD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +0,52 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet wurden. Die Aktie hat durchschnittliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt nur geringfügige Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für One in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen One diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 68,16 Punkten, was bedeutet, dass die One-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 46,93, was ebenfalls darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" bewertet wird. Somit erhält One eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.