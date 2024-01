Technology Metal Australia Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Metals Australia liegt bei 28,57, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,44, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Metals Australia verläuft derzeit bei 0,27 AUD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,24 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -11,11 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,23 AUD angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und dadurch neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Metals Australia wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Metals Australia in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".