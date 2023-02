Technologieanbieter Jacobi liefert LGIM ein verbessertes digitales Tooling

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



London (ots/PRNewswire) -Jacobi Strategies (Jacobi) wurde ausgewählt, um die Analytik und digitalen Tools zu verbessern, die den Kunden für delegierte Lösungen von Legal & General Investmentmanagement (LGIM) zur Verfügung gestellt werden.Jacobi wird auf Anfrage verfügbare, hoch detaillierte Analysen von Portfolios bereitstellen, die es LGIM ermöglichen, seine eigenen Modelle, Daten und geistiges Eigentum in eine private Bereitstellung der Jacobi-Software zu integrieren. Die Technologie von Jacobi wird eine Mischung aus internen Systemen von LGIM ergänzen.Tony Mackenzie, Chief Executive Officer bei Jacobi, kommentierte:„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit LGIM, dem größten Vermögensverwalter des Vereinigten Königreichs mit einer reichen Tradition im Investmentmanagement.LGIM hat ehrgeizige Digitalisierungspläne, die seine Kunden in den Mittelpunkt der Strategie stellen. Wir freuen uns, mit einem klaren Marktführer zusammenzuarbeiten. LGIM verfügt über beträchtliche Erfahrung bei der Entwicklung eigener Technologien und umfangreiche Investitionen in geistiges Eigentum – Jacobi wird dies ergänzen.Wir sehen weiterhin eine starke Nachfrage nach unserer Technologie, was auf den erhöhten Bedarf für Investmentunternehmen zurückzuführen ist, Investmentprozesse zu skalieren und zu verbinden und die Qualität des Engagements mit Kunden zu verbessern. Jacobi verfügt über eine globale Präsenz und eine starke Pipeline – mit weiteren Geschäftsgewinnen, die im späteren Verlauf des Jahres bekannt gegeben werden."Tim Dougall, Head of Delegated Solutions bei LGIM, erklärte:„Wir freuen uns, mit Jacobi zusammenzuarbeiten, um unsere Fähigkeiten zu verbessern und einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Die innovative Technologieplattform von Jacobi ermöglicht es uns, unsere proprietären Analysetools besser zu nutzen, die Echtzeit-Risikoüberwachung zu verbessern und anspruchsvolle Berichtsfunktionen für komplexe Kundenportfolios anzubieten, die sowohl öffentliche als auch private Vermögenswerte abdecken."Informationen zu JacobiJacobi ist ein globaler Anbieter von Investmenttechnologie, der Multi-Asset-Investmentprozesse optimiert und Portfoliodesign, Analyse und Kundenbindung ermöglicht. Seine einzigartige Plattform mit „offener Architektur" ermöglicht es Unternehmen, die Plattform individuell anzupassen, indem sie ihren eigenen Code, ihre eigenen Modelle, Daten, Analysen und Anwendungen integrieren. Jacobi wurde 2014 gegründet und bietet seine Technologie für erstklassige Investmentunternehmen an, darunter einige der weltweit führenden Vermögensverwalter, Pensionsfonds, Vermögenseigentümer und Anlageberater.Informationen zu LGIMLegal & General Investmentmanagement ist einer der größten Vermögensverwalter Europas und ein großer globaler Investor mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Billionen US-Dollar. LGIM arbeitet mit einer Vielzahl von globalen Kunden zusammen, darunter Pensionfonds, Staatsfonds, Fondsvertreibern und Privatanleger. In den letzten 40 Jahren hat LGIM sein Geschäft aufgebaut, indem es verstanden hat, was seinen Kunden am wichtigsten ist, und diese Erkenntnisse in wertvolle, zugängliche Investmentprodukte und -lösungen umgewandelt hat.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1899562/Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/technologieanbieter-jacobi-liefert-lgim-ein-verbessertes-digitales-tooling-301746162.htmlPressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Curtis Evans,Managing Director,EMEA,Jacobi curtis@jacobistrategies.com,+44 79 2873 1094Original-Content von: Jacobi Inc, übermittelt durch news aktuell