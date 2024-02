Techno Medica Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten zeigte die Aktie von Techno Medica eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich somit ein neutraler Wert für Techno Medica.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und auch hier wurde eine neutrale Bewertung festgestellt. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den Diskussionen in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einer neutralen Einschätzung führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Techno Medica ergab eine schlechte Bewertung, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Der RSI liegt bei 70,23 und der RSI25 bei 73,55, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führte.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine negative Tendenz. Der Kurs von Techno Medica liegt derzeit 13,49 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 13,55 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Aktie von Techno Medica, sowohl in Bezug auf das Sentiment und Buzz als auch auf die technischen Analysefaktoren.