Techno Medica Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Techno Medica wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 83,09 Punkte, was bedeutet, dass Techno Medica derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Tendenzen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken zu Techno Medica war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer entsprechenden "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen, was eine Abweichung von +10,04 Prozent ergibt und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,09 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Techno Medica in sozialen Medien in den letzten Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aktie bekommt insgesamt ein "Neutral"-Rating.