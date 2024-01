Techno Medica Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Techno Medica-Aktie hat in den letzten Tagen eine Kursentwicklung von 2212 JPY erreicht, während der gleitende Durchschnittskurs bei 2064,3 JPY liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +7,15 Prozent, was als positiv bewertet wird. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 2353,6 JPY, was zu einem Abstand von -6,02 Prozent führt und somit als negativ gewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Techno Medica eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Techno Medica-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt keine starken positiven oder negativen Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Techno Medica. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.