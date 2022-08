Technischer Fehler: Aareal Bank muss Hauptversammlung verschieben

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Aareal Bank hat ihre Hauptversammlung wegen eines technischen Fehlers um drei Wochen auf Ende August verschoben. Aufgrund einer fehlenden Wertpapieridentifikationsnummer (Isin) sei nicht sicher, ob alle stimmberechtigten Anteilseigner die Einladung Ende Juni erhalten hätten, teilte das im SDax notierte Geldhaus am Donnerstag in Wiesbaden mit. Statt am 10. August soll die Hauptversammlung deshalb am 31. August stattfinden - wie geplant als Online-Veranstaltung. Ihre vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal will die Bank weiterhin am 10. August veröffentlichen./stw/zb