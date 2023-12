Technip Energies BV Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Anleger-Stimmung bei Technip Energies ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen überwogen dabei besonders negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen war höher als üblich, was auf ein gesteigertes Interesse der Anleger hinweist. Daher erhält die Technip Energies-Aktie in diesem Punkt ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Technip Energies bei 20,73 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 22,02 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +6,22 Prozent und der GD50 liegt bei 21 EUR, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Technip Energies-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Technip Energies nach der RSI-Analyse.

