Technip Energies BV Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten basieren, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Aktie von Technip Energies auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Zusätzlich wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien über Technip Energies diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Technip Energies derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 20,76 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 21,58 EUR liegt, was einer Abweichung von +3,95 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 20,95 EUR, was einer Abweichung von +3,01 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Aktie von Technip Energies. Der RSI7 liegt bei 18,33, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 48,47 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Technip Energies gegeben hat, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Technip Energies daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

