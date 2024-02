Technip Energies BV Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Technip Energies":

In den letzten Wochen konnte bei Technip Energies eine deutliche Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Diese positive Veränderung des Stimmungsbildes wurde in den sozialen Medien beobachtet, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Zusammenfassend kann Technip Energies für diese Stufe daher eine positive Bewertung erhalten.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Technip Energies-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,79 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um -6,85 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als negativ bewertet wird. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Technip Energies zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf Basis des RSI25 wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ gegenüber Technip Energies eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Technip Energies daher eine negative Einschätzung.

Insgesamt wird Technip Energies von der Redaktion für die Anlegerstimmung als "Schlecht" bewertet.