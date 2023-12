Technip Energies BV Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Der RSI-Wert für Technip Energies liegt bei 34,45, was als neutral betrachtet wird. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Technip Energies ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen hervorgeht. Negative Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Technip Energies bei 20,42 EUR und ist damit -3,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als neutral eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Technip Energies in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend wird die Aktie von Technip Energies in verschiedenen Kategorien insgesamt als "Neutral" bewertet.