Technip Energies BV Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. Kürzlich war auch die Aktie von Technip Energies Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich negative Meinungen veröffentlicht. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Markt auch verstärkt mit den negativen Themen im Zusammenhang mit Technip Energies. Dies führte insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den bekannten Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für Technip Energies liegt bei 76,98, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,49, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt für die Technip Energies-Aktie einen Durchschnitt von 20,8 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 21,34 EUR (+2,6 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für den 50-Tages-Durchschnitt (20,96 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,81 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Technip Energies-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Bewertung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse zeigten sich interessante Ausprägungen für Technip Energies. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Technip Energies.