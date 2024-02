Technip EnergiesV ADR im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Der RSI für die Technip Energies liegt aktuell bei 42,98, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 54, was darauf hinweist, dass die Aktie auch auf dieser Basis als neutral betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Technip Energies-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,79 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 19,365 EUR weicht daher um -6,85 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 20,08 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält die Technip Energies-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Technip Energies eingestellt waren. Es gab drei positive und sechs negative Tage mit fünf neutralen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Technip Energies von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes in Bezug auf Technip Energies festgestellt werden. Während positive Auffälligkeiten in den sozialen Medien registriert wurden, wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Technip Energies für diese Stufe daher ein "Gut".

