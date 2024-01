Die Technip EnergiesV ADR-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Technip Energies liegt bei 72,3 und wird daher als "überkauft" bewertet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,39 und wird als "neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei Technip Energies wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Sentiments und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Technip Energies-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 20,81 EUR. Der letzte Schlusskurs lag bei 20,63 EUR, was einem Unterschied von -0,86 Prozent entspricht und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung der Technip Energies-Aktie aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Technip Energies eingestellt waren. Dies führte zu einer "Schlecht"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse. Insgesamt erhält Technip Energies von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.