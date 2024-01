Technip EnergiesV ADR Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Technip Energies bei 20,28 EUR liegt und damit um -2,59 Prozent vom GD200 (20,82 EUR) entfernt ist. Dies deutet auf ein "Neutral"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 21,02 EUR, was wiederum ein "Neutral"-Signal aufgrund eines Abstands von -3,52 Prozent zum Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Technip Energies liegt bei 71,36 Punkten und zeigt somit an, dass das Unternehmen überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen lässt darauf schließen, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Technip Energies. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daraus lässt sich ableiten, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Auch das Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet ebenfalls auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.