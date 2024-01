Technip EnergiesV ADR Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems AS":

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an einer Aktie sind wichtige Faktoren bei der Bewertung von Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei Technip Energies wurde die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung untersucht. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Technip Energies war jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führte.

Auch die technische Analyse ergab negative Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von -6,92 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Ebenso ergab die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -6,29 Prozent, was auch zu einem "Schlecht"-Rating führte.

Die Analyse sozialer Plattformen ergab ebenfalls eine negative Stimmung, sowohl in den Kommentaren als auch in den diskutierten Themen rund um Technip Energies. Dies führte zu einer erneuten Einstufung als "Schlecht".

Die Bewertung des Relative Strength Index (RSI) ergab ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tagen.

Insgesamt ergibt sich also eine durchweg negative Bewertung für Technip Energies sowohl hinsichtlich der Stimmungslage als auch der technischen Analyse.