Technip EnergiesV ADR Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

In den letzten Wochen konnte bei Technip Energies eine spürbare Verschiebung des Stimmungsbildes in Richtung Negativ festgestellt werden. Dieser Wandel tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Analyse bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Aufgrund der registrierten negativen Auffälligkeiten bewerten wir dieses Kriterium als "Schlecht". Hingegen war eine gesteigerte Aufmerksamkeit über das Unternehmen erkennbar. Daher bewerten wir die Stärke der Diskussion mit "Gut". Zusammenführend ergibt sich daher für dieses Kriterium eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnittskurs der Technip Energies-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 20,82 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 19,975 EUR, was einem Unterschied von -4,06 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht vergeben wir daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (20,77 EUR) weist mit einem Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,83 Prozent Abweichung) auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Somit erhält Technip Energies insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Technip Energies-Aktie liegt bei 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (50,6) zeigt, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Technip Energies.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Technip Energies besonders positiv diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen überwogen, während an vier Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich jedoch vor allem Interesse an negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält Technip Energies auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.