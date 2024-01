Technip EnergiesV ADR Aktie: Wohin geht die Reise?

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Technip Energies in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine negative Trendentwicklung, und die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert wichtige Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Technip Energies wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Laut technischer Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Technip Energies derzeit als "Neutral" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 20,83 EUR, während der Kurs der Aktie (20,02 EUR) um -3,89 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 20,88 EUR, was einer Abweichung von -4,12 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert, was insgesamt zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen wurden Technip Energies von überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Schlecht", was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Technip Energies liegt bei 67,12, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".