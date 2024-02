Technip EnergiesV ADR Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Technip Energies festgestellt werden. Dieses Ergebnis basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigen. Aufgrund dieser positiven Auffälligkeiten wird das Kriterium der Stimmung mit "Gut" bewertet. Hingegen wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Technip Energies daher in dieser Stufe ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Technip Energies-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,79 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 19,365 EUR liegt, was einer Abweichung von -6,85 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 20,08 EUR, was einer Abweichung von -3,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Technip Energies-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Technip Energies aktuell 42,98, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Für die RSI25, die die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 54, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Technip Energies. Es gab insgesamt drei positive und sechs negative Tage, sowie an fünf Tagen keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Technip Energies daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Technip Energies von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.