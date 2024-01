Technip EnergiesV ADR Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Technip Energies diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen dominierten. In den vergangenen Tagen war das Interesse am Unternehmen jedoch weder positiv noch negativ, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Technip Energies derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie (19,915 EUR) liegt 4,39 Prozent über dem GD200, der bei 20,83 EUR liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 20,91 EUR, was einer Abweichung von -4,76 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 78 liegt. Für den RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 52,43, was auf eine neutrale Stimmung hindeutet. Die Analyse der RSIs führt somit insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zur Technip Energies-Aktie hoch ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine langfristige Bewertung des Stimmungsbildes als "Gut".