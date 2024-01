Technip EnergiesV ADR Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Technip Energies von Anlegern als negativ bewertet

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien in Bezug auf Technip Energies war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge analysiert und kam zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden kann.

Der Relative Strength Index (RSI) der Technip Energies liegt bei 67,12 und wird daher als "Neutral" bewertet, da er weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 52. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Technip Energies in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Technip Energies wurde als normal eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Technip Energies derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine neutrale Bewertung hin, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.