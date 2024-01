Technip EnergiesV ADR Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Technische Analyse der Technip Energies-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 20,83 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 20,1 EUR liegt, was einer Abweichung von -3,5 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 20,94 EUR weist eine ähnliche Abweichung von -4,01 Prozent auf. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der Technip Energies-Aktie zeigt einen Wert von 87 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 48,97, was als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Technip Energies-Aktie.

Die Anleger-Stimmung für die Technip Energies-Aktie ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Schlecht" führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine neutrale Einschätzung für die Technip Energies-Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der Sentiment und Buzz-Analyse.