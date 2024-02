Technip EnergiesV ADR Aktie: Ist es das gewesen?

Die Stimmung und der Buzz im Internet können eine starke Wirkung auf die Einschätzungen von Aktien haben. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Bewertungen für Aktien. Bei Technip Energies wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen über Technip Energies in den sozialen Medien geben deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Die Gesamteinschätzung des Unternehmens kommt daher zu dem Ergebnis, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Technip Energies liegt der RSI7 derzeit bei 37,59 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,75, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ist Technip Energies derzeit 4,43 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -7,51 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.