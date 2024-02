Technip EnergiesV ADR Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Stimmung und das Aufsehen: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation sind mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennbar. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Technip Energies jedoch kaum verändert. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen haben unsere Programme keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Technip Energies gemessen. Deshalb erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

Anleger: Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Technip Energies betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien bezüglich Technip Energies behandelt. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Somit wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Technische Analyse: Der Kurs von Technip Energies liegt derzeit bei 18,695 EUR und ist damit -8,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -10,08 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Technip Energies-Aktie liegt bei 68. Auf dieser Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 7-Tage-RSI im Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (68,35) zeigt, dass Technip Energies weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Technip Energies.