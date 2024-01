Technip EnergiesV ADR Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen hauptsächlich negativ gegenüber Technip Energies eingestellt waren. Es gab keine positiven Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Technip Energies daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Technip Energies war langfristig unterdurchschnittlich, und es gab eine negative Änderung in der Stimmung. Daher lautet die Gesamteinschätzung für das langfristige Stimmungsbild "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) von Technip Energies liegt bei 72,3, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Technip Energies-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, sowohl basierend auf dem 200-Tages-Durchschnitt als auch auf dem 50-Tages-Durchschnitt.

Insgesamt wird Technip Energies daher eine "Neutral"-Bewertung aus der technischen Analyse vergeben.