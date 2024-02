Technip EnergiesV ADR Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Technip Energies ist insgesamt sehr negativ, wie aus den Diskussionen und Meinungen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt jedoch eine zunehmende Verbesserung der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den letzten Wochen weniger intensiv diskutiert, was zu einer schlechteren Bewertung führt. Insgesamt erhält die Technip Energies-Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Technip Energies-Aktie zeigt einen Wert von 66, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 66,93 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für Technip Energies basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 20,8 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 19,405 EUR liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 20,53 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.