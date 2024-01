Technip EnergiesV ADR Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Technip Energies-Aktie hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Während in den ersten beiden Wochen überwiegend positiv über das Unternehmen gesprochen wurde, hat sich das Bild in den letzten ein bis zwei Tagen stark zu negativen Themen hin verschoben. Dies hat zur Folge, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Auch der sogenannte Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Technip Energies-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 20,82 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 19,975 EUR weicht um 4,06 Prozent vom Durchschnitt ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Zusammenfassend erhält die Technip Energies-Aktie also in allen genannten Punkten eine "Neutral"-Bewertung. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Stimmung der Anleger in den kommenden Tagen entwickeln wird und wie sich dies auf den Kurs der Aktie auswirken wird.