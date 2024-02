TechnipFMC-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "TechnipFMC":

Der Aktienkurs von Technipfmc wies in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 49,34 Prozent auf. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche durchschnittlich um 28,39 Prozent, was einer Outperformance von +20,95 Prozent für Technipfmc entspricht. Der gesamte "Energie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 28,39 Prozent im letzten Jahr, wobei Technipfmc 20,95 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance wird dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie zugewiesen.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Technipfmc-Aktie momentan überverkauft ist, da der 7-Tage-RSI bei 25 Punkten liegt. Dies führt zu einem weiteren "Gut"-Rating. Der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt hingegen bei 40,99, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen über Technipfmc veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.

Die Analyse der Analysteneinschätzung zeigt, dass insgesamt eine positive Bewertung vorliegt, da 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen in den letzten 12 Monaten ausgesprochen wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Technipfmc liegt bei 22,8 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von 15,62 Prozent entspricht. Daher wird auch in diesem Bereich das Rating "Gut" vergeben.

Insgesamt führt die Analyse der verschiedenen Faktoren zu einer positiven Gesamtbewertung für Technipfmc.