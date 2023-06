TechnipFMC Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "TechnipFMC":

Technipfmc, ein Unternehmen aus dem Markt "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen", notiert aktuell (Stand 13:41 Uhr) mit 14.86 USD sehr deutlich im Minus (-6.56 Prozent).

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Technipfmc einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Technipfmc jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Technipfmc wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 12 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Technipfmc auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Technipfmc aktuell 1,68. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -5,52 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen". Technipfmc bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Technipfmc als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Technipfmc vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 18 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 21,13 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 14,86 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".