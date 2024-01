TechnipFMC Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "TechnipFMC":

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich überwiegend positiv gegenüber Technipfmc, wie aus einer aktuellen Diskussion hervorgeht. In den letzten Tagen gab es insgesamt 11 positive und ein negatives Stimmungsbild, an zwei Tagen war die Richtung unklar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Technipfmc daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Branchenvergleich erzielte Technipfmc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 63,24 Prozent, was eine Outperformance von +42,98 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 20,26 Prozent im letzten Jahr, und Technipfmc lag 42,98 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Technipfmc bei 17,59 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 20,05 USD liegt, was einem Abstand von +13,99 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich jedoch eine Differenz von -2,67 Prozent, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher basierend auf beiden Zeiträumen eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung zeigt ebenfalls eine positive Tendenz, da insgesamt 6 positive und 0 neutrale oder negative Empfehlungen vorliegen. Auch die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 21,5 USD, was einer Entwicklung um 7,23 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Einschätzungen erhält Technipfmc auch in dieser Kategorie das Rating "Gut".

Insgesamt zeigt sich also, dass Technipfmc in verschiedenen Bereichen positive Bewertungen und Prognosen erhält, was auf eine gute Marktposition und Zukunftsaussichten des Unternehmens hindeutet.