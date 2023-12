Technical Communications Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. In Bezug auf Technical Communications betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass Technical Communications derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 71,93 an, dass die Aktie überkauft ist und daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Technical Communications derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11651,5%. Dies führt zu einer negativen Differenz im Vergleich zu vergleichbaren Werten aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche und resultiert in einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Technical Communications bei 11,24, was unter dem Branchendurchschnitt von 75 Prozent liegt. Die Branche "Kommunikationsausrüstung" weist einen Wert von 45,77 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Technical Communications-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,75 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,28 USD weicht somit um -62,67 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,58 USD weist mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-51,72 Prozent Abweichung) auf eine "Schlecht"-Bewertung hin.

Zusammenfassend erhält die Technical Communications-Aktie daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem RSI, der Dividende, den fundamentalen Kriterien und der technischen Analyse.