Technical Communications Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Technical Communications-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,73 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,4 USD, was einem Unterschied von -45,21 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,52 USD zeigt mit einem Unterschied von -23,08 Prozent zum letzten Schlusskurs eine negative Entwicklung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Investoren, die in die Aktie von Technical Communications investieren, können derzeit keine Dividendenrendite erwarten, da diese bei 0 % liegt. Im Vergleich zur Branche Kommunikationsausrüstung bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 11546,47 Prozentpunkten, was die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Technical Communications liegt derzeit bei 11,24, was 76 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 46. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Technical Communications im letzten Jahr eine Rendite von -55,89 Prozent erzielt, was 65,27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die mittlere jährliche Rendite aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" bei -0,51 Prozent, und die Aktie zeigt eine Unterperformance von 55,38 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.