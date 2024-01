Technical Communications Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die technische Analyse zeigt, dass die Technical Communications derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,72 USD, während der Aktienkurs bei 0,59 USD um -18,06 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,5 USD, was einer Abweichung des Aktienkurses von +18 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommunikationsausrüstung) wird die Technical Communications als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,24 im Vergleich zum Branchen-KGV von 46,15. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Technical Communications liegt bei 44,58, was eine "Neutral"-Einstufung zur Folge hat. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 44,86 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen eine verstärkte positive Kommunikation über das Unternehmen festgestellt wurde. Basierend auf dem Anleger-Sentiment wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.