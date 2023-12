Technical Communications Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

Die Aktie von Technical Communications zeigt derzeit eine schlechte Performance in verschiedenen Bereichen. Die Dividendenrendite liegt bei 0 %, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 11546,49 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Auch im Branchenvergleich des Aktienkurses schneidet das Unternehmen schlecht ab. Mit einer Rendite von -55,89 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Technical Communications mehr als 63 Prozent darunter. Die "Kommunikationsausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,46 Prozent, wobei Technical Communications mit 54,43 Prozent deutlich darunter liegt.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Technical Communications-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,73 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,32 USD liegt, was einer Abweichung von -56,16 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von -39,62 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 72,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass Technical Communications überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 62,5, was bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Technical Communications-Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.