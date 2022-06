Techman Robot stellt auf der Automatica 2022 den neu überarbeiteten TM Robot S vor

München (ots/PRNewswire) -Techman Robot, die zweitgrößte kollaborative Robotermarke der Welt, wird auf der Automatica den neu überarbeiteten TM Robot S und intelligente Fertigungslösungen vorstellen. Der aktualisierte TM Robot S verfügt über umfassende Hardware- und Softwareverbesserungen, eine intelligentere Integration mit Bildverarbeitungs- und Peripheriesoftware, eine intuitivere Mensch-Maschine-Schnittstelle und eine sicherere Mensch-Maschine-Zusammenarbeit, die sich für eine Vielzahl industrieller Anwendungen eignet und die intelligente Fertigung vollständig umsetzt.Techman Robot bringt die neu überarbeitete TM Robot S-Serie auf den Markt. Diese Serie hat die Sicherheit der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine im Vergleich zu den aktuellen Modellen verbessert. Es hat die europäischen und amerikanischen Sicherheitszertifizierungen bestanden und verfügt über den branchenweit fortschrittlichsten kollaborativen Arm mit 31 Sicherheitszertifizierungen, den höchsten in der Branche. Als Reaktion auf verschiedene industrielle Anwendungen hat Techman Robot die Staub- und Wasserbeständigkeit der S-Serie verbessert und ein neu entwickeltes Roboter-Lerngerät auf den Markt gebracht, das das Einlernen und Einsetzen von Robotern einfacher und schneller macht. Zusätzlich zu den Hardware-Upgrades wurde die innovative Mensch-Maschine-Schnittstelle TMflow von Techman Robot komplett überarbeitet und auf die Version 2.0 aktualisiert, die eine noch intuitivere Bedienung ermöglicht. Darüber hinaus kann eine leistungsfähigere Offline-Programmiersoftware für die Simulation von Anwendungspfaden und die Berechnung von Zykluszeiten eingesetzt werden. Die TM Robot S-Serie bietet sowohl neue Software- als auch Hardware-Upgrades, um Kunden bei der Erstellung von kollaborativen Roboterlösungen für verschiedene Anforderungen zu unterstützen.Zusätzlich zur Aufrüstung der kollaborativen Roboterserie sagte Techman Robot: „Wir entwickeln weiterhin Lösungen, um Unternehmen zu helfen und die Lücke für jedes Geschäft zu schließen, wie z. B. Schweißanwendungen, wir werden in naher Zukunft mehr schweißbezogene Funktionen wie einfache Abstimmung, Weben, mehrlagige, videobasierte Anwendungen usw. haben." Es hilft den Anwendern, die Anforderungen an das Schweißen von unterschiedlich geformten Werkstücken zu erfüllen, und ist mit den gängigen Schweißgeräten auf dem Markt kompatibel. Er kann direkt über die Roboterschnittstelle gesteuert werden und ist nicht mehr durch die traditionelle Art des Einsatzes von Schweißrobotern eingeschränkt.Das europäische Büro von Techman Robot befindet sich in den Niederlanden, was es dem Unternehmen ermöglicht, effektiv auf die wachsenden Bedürfnisse seiner Partner und Kunden in Europa zu reagieren und auch lokale Unternehmen zu unterstützen, die an der Implementierung von Roboterlösungen interessiert sind. Mit Blick auf das Jahr 2022 ist Techman Robot optimistisch, was die Entwicklung der Automatisierung angeht, und wird weiterhin Vertriebspartner in den Bereichen Halbleiter, Elektronik, Schweißen, Lebensmittel und Getränke sowie Automotive aufbauen, um gemeinsam den europäischen Markt zu erkunden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tm-robot.com/de/Pressekontakt:Ruochiao Wang,ruochiao.wang@tm-robot.comOriginal-Content von: Techman Robot Inc., übermittelt durch news aktuell