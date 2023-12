Tech-bank Food Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Tech-Bank Food Aktie hat in verschiedenen Bereichen eine negative Bewertung erhalten. Die Dividendenrendite liegt bei 0 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 1,32 Prozent für diese Aktie liegt, weshalb die Analysten sie als "Schlecht" bewerten. Auch aus charttechnischer Sicht wird die Aktie negativ beurteilt, da der aktuelle Kurs von 3,81 CNH um 19,45 Prozent unter dem GD200 (4,73 CNH) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 3,92 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie eine Rendite von -38,85 Prozent erzielt, was 34,98 Prozent unter dem Durchschnitt im Verbrauchsgütersektor liegt. In der Nahrungsmittelbranche liegt die Aktie sogar 35,3 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Tech-bank Food-Analyse vom 12.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Tech-bank Food jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tech-bank Food-Analyse.

Tech-bank Food: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...