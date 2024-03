Tech-bank Food Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Meinungen und Stimmungen zu Tech-bank Food auf sozialen Medienplattformen signalisieren derzeit eine negative Tendenz. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft und die Aktie als angemessen bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien erhält die Aktie aufgrund eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 17,22 eine "Neutral"-Bewertung, da dieser Wert dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance erzielte Tech-bank Food in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance von -30,26 Prozent im Vergleich zur Nahrungsmittel-Branche und von 30,02 Prozent im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Tech-bank Food-Aktie um -26,42 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.