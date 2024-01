Tech-bank Food Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Stimmung und der Buzz rund um Tech-bank Food haben sich in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Unsere Analyse zeigt, dass die Aktie des Unternehmens entsprechend als "Schlecht" bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen allerdings nicht besonders auffällig, weshalb wir Tech-bank Food eine "Neutral"-Bewertung geben.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, was unter dem Mittelwert von 1,27 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Tech-bank Food daher als "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Tech-bank Food ergibt sich ein RSI von 46,67 Punkten auf 7-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 61,58, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass der Wert der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 4,51 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3,46 CNH liegt, was einer Abweichung von -23,28 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 3,82 CNH zeigt eine Abweichung von -9,42 Prozent, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.