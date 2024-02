Tech-bank Food Aktie: Was soll das denn werden?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl, um die Ertragskraft eines Unternehmens zu bewerten. Im Fall von Tech-bank Food beträgt das aktuelle KGV 17. Im Vergleich dazu haben ähnliche Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit kann festgehalten werden, dass Tech-bank Food aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist. Dementsprechend erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Tech-bank Food auf 4,16 CNH, während die Aktie selbst bei 2,87 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -31,01 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 3,38 CNH, was einem Abstand von -15,09 Prozent entspricht. Daraus resultiert eine Gesamtbewertung "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Tech-bank Food liegt bei 47,14 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,3, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Aktie hinweist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 ergibt. Insgesamt erhält das Tech-bank Food-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass bei Tech-bank Food eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen gemessen wurde, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.