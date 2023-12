Tech-bank Food Aktie: Was macht der Markt?

Die Aktie von Tech-bank Food weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,22 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine neutrale Bewertung erhält.

In Bezug auf die Stimmung rund um die Aktie haben Analysen gezeigt, dass es eine starke Aktivität in Bezug auf Diskussionen und Beiträge im Internet gibt, was zu einer positiven langfristigen Stimmungslage führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Tech-bank Food zeigt jedoch kaum Veränderungen und wird daher neutral bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurden in Bezug auf Tech-bank Food besonders positive Diskussionen geführt. In den letzten ein, zwei Tagen gab es jedoch vor allem negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor und der Nahrungsmittelbranche hat sich die Aktie von Tech-bank Food im vergangenen Jahr negativ entwickelt und erhält deshalb in dieser Kategorie ein schlechtes Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Aktie von Tech-bank Food auf Basis fundamentaler Kriterien, Stimmungsbild und Branchenvergleich Aktienkurs.