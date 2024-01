Tech-bank Food Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse von Tech-bank Food wurde von unseren Analysten auf sozialen Plattformen gemessen. Dabei stellte sich heraus, dass die Mehrheit der Kommentare und Bewertungen positiv war. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Tech-bank Food in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser positiven Bewertung erhält die Aktie das Rating "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") ergibt sich eine Rendite von -42,43 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Nahrungsmittel"-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten -10,22 Prozent, wobei Tech-bank Food mit -42,43 Prozent deutlich schlechter abschneidet. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tech-bank Food mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 1,71 Prozent. In der "Nahrungsmittel"-Branche beträgt die Differenz -1. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt bei Tech-bank Food 49,02, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 58,52 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Neutral".