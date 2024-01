Tech-bank Food Aktie: Bloß aufpassen!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Anleger. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings konzentrierten sich die Anleger in den vergangenen Tagen verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tech-bank Food. Daher stuft die Redaktion die Aktie als "Neutral" ein, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tech-bank Food liegt bei 17,22, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Aufgrund dieses Wertes und des durchschnittlichen KGVs der Branche "Nahrungsmittel" von 0 Prozent erhält die Aktie eine fundamentale Bewertung von "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von Tech-bank Food im letzten Jahr eine Rendite von -44,81 Prozent erzielt, was 33,76 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -10,88 Prozent, und Tech-bank Food liegt aktuell 33,93 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Tech-bank Food mit 3,34 CNH derzeit -11,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -25,45 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Schlecht" für beide Zeiträume führt.