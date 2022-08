Tech-Unternehmen wissen, wie man in Hollywood Geld verdient, aber hier ist der Grund, warum Apple im Vorteil ist

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

Ungeachtet des jüngsten Anstiegs der Einnahmen an den Kinokassen im Jahr 2022 lässt sich mit dem Verkauf von Inhalten für den Heim- und Mobilfunkbereich mehr Geld verdienen, so Loup Funds-Mitbegründer Gene Munster in einer Mitteilung. Technologieunternehmen wie Apple, Inc. (NASDAQ:AAPL) und Amazon, Inc. (NASDAQ:AMZN) mit ihren nahezu kostenlosen Vertriebsmodellen wüssten, wie man in Hollywood Geld verdienen könne. Munster stellte fest,… Hier weiterlesen