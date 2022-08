Tech-Gigant Baidu fällt um 7 % bei Umsatzrückgang: Chinesische PMI-Daten, träge Wall Street belasten Hongkong-Aktien

Die Aktien in Hongkong eröffneten am Mittwoch im Minus, nachdem sich die Wall Street nur schleppend entwickelt hatte, da die Zentralbanker in den USA und in Europa an ihrer restriktiven Haltung festhielten. Die Aktien von Baidu fielen im Eröffnungshandel um mehr als 7 %, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt hatte.> Der Hang Seng Index verlor… Hier weiterlesen