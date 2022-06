Tech-Ausverkauf: 1 Nasdaq-Aktie mit einem Minus von 60 %, die man kaufen sollte, bevor sie wieder steigt

Wichtige Punkte

Ambarella wird seine Quartalsergebnisse am 31. Mai veröffentlichen.

Das Unternehmen hat die Herausforderungen in der Lieferkette bisher mit Bravour gemeistert und verzeichnet ein beeindruckendes Wachstum.

Die günstige Bewertung von Ambarella und die boomende Nachfrage nach seinen Computer-Vision-Chips sollten dem Unternehmen helfen, wieder in Schwung zu kommen.

Technologieaktien wurden in diesem Jahr unter Beschuss genommen, da die Anleger hoch bewertete, wachstumsstarke Unternehmen aus einer Vielzahl von Gründen gemieden haben, darunter steigende Zinsen, eine anziehende Inflation und der Russland-Ukraine-Krieg, was zu einem Einbruch des NASDAQ-100 Technology Sector Index um 28 % führte.

Die Talfahrt des NASDAQ hat zu einem brutalen Ausverkauf der Ambarella (WKN: A1J58B, 9,92 %)-Aktie geführt. Die Aktien des Chipherstellers, der Chips für Sicherheits- und Autokameras herstellt, sind in diesem Jahr trotz des enormen Wachstums des Unternehmens um 60 % eingebrochen. Die Anleger hoffen jedoch auf eine Trendwende bei Ambarella, wenn das Unternehmen am 31. Mai seinen Quartalsbericht zum ersten Quartal 2023 veröffentlicht.

Aber wird Ambarella in der Lage sein, die Lieferkettenprobleme in der Halbleiterindustrie zu überwinden und einen soliden Bericht vorzulegen? Lass es uns herausfinden.

Ambarella könnte wieder ein gesundes Wachstum vorlegen

Die Wall Street erwartet, dass Ambarella im ersten Quartal des Geschäftsjahres bei einem Umsatz von 90 Mio. US-Dollar 0,36 US-Dollar pro Aktie verdienen wird. Die Umsatzschätzung entspricht Ambarellas Umsatzprognose von 88,5 bis 91,5 Mio. US-Dollar, die das Unternehmen im Februar dieses Jahres abgegeben hat. Die Mitte der Ambarella-Prognose deutet auf einen Umsatzanstieg von 28 % im Vergleich zum Vorjahr hin, während der Gewinn mit 0,23 US-Dollar pro Aktie deutlich über dem Vorjahreswert liegen soll.

Ambarella hatte zum ersten Quartal des Geschäftsjahres eine bereinigte Bruttomarge von 63 bis 64 % prognostiziert, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 62,9 % darstellen würde. Das starke Umsatzwachstum von Ambarella und die gesünderen Margen dürften sich in einem soliden Ergebnis niederschlagen und dem Unternehmen helfen, die Erwartungen der Analysten zu erfüllen oder zu übertreffen. Es ist erwähnenswert, dass Ambarella die Erwartungen der Wall Street in jedem der letzten vier Quartale leicht übertroffen hat.

Es gibt jedoch einen potenziellen Gegenwind, den die Anleger im Auge behalten sollten. Ambarella warnte auf seiner Telefonkonferenz zum Februar, dass die knappe Versorgung mit 14-Nanometer-Chips durch seinen Foundry-Partner Samsung den Umsatz im zweiten Quartal mit 5 Mio. US-Dollar beeinträchtigen könnte.

Die kurzfristige Prognose des Unternehmens könnte also aufgrund der Chip-Knappheit, die die Halbleiterunternehmen plagt, einen Dämpfer erhalten. Außerdem könnten die Herausforderungen in der Lieferkette Ambarella weiter belasten, wenn das Unternehmen nicht in der Lage ist, die Nachfrage zu befriedigen. Ambarellas Vizepräsident für Finanzen, John Young, wies darauf hin:

Die zugrunde liegende Nachfrage bleibt solide, aber die Bedingungen auf der Angebotsseite sind sehr dynamisch. Wie Fermi [Ambarellas CEO] bereits sagte, sind unsere Vorlaufzeiten nach wie vor lang und wir sehen uns neuen Herausforderungen und Unsicherheiten in Bezug auf die Liefertermine unserer Lieferanten für unsere 14-Nanometer-Videoprozessoren gegenüber. Zweitens haben einige unserer Kunden erhebliche Lieferverzögerungen bei anderen Komponentenlieferanten zu verzeichnen.



Trotz dieses Gegenwinds bleibt das Management von Ambarella zuversichtlich, was die Aussichten des Unternehmens im Geschäftsjahr 2023 und darüber hinaus angeht.

Schnell wachsende Märkte sollten für langfristiges Wachstum sorgen

Ambarella könnte in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2023 Gas geben, wenn es mit der Auslieferung seiner neuen Computer Vision Chips beginnt, die auf einem 5-Nanometer-Fertigungsprozess basieren und voraussichtlich einen höheren durchschnittlichen Verkaufspreis haben werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Computer Vision Chips in diesem Jahr 45 % seines Gesamtumsatzes ausmachen werden, da diese Prozessoren zunehmend in verschiedenen Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) eingesetzt werden, die sich auf verschiedene Branchen wie zum Beispiel die Automobilindustrie, das Internet der Dinge und Sicherheitskameras erstrecken.

Laut einer Schätzung eines Drittanbieters könnte der Markt für KI-gestützte Computer Vision bis 2030 jährlich um 39 % wachsen und einen Umsatz von 207 Mrd. US-Dollar erzielen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Gewinn des Unternehmens in den nächsten fünf Jahren eine jährliche Wachstumsrate von 87 % erreichen wird, ein Tempo, das das Unternehmen auch darüber hinaus beibehalten könnte, da die Zahl der ansprechbaren Märkte steigt.

Das Gute daran ist, dass Ambarellas Chips bereits von mehreren Kunden für ihre Computer-Vision-Anwendungen ausgewählt wurden, was dem Unternehmen helfen dürfte, das beeindruckende Wachstum zu erreichen, das der Markt erwartet. All dies zeigt, warum ein Kauf von Ambarella nach dem starken Kursrückgang im Jahr 2022 eine kluge langfristige Wette sein könnte.

Die Halbleiteraktie wird mit dem 8,8-Fachen des Umsatzes gehandelt und liegt damit unter dem KUV von 24 aus dem Jahr 2021. Das bietet Anlegern eine gute Gelegenheit, zu einer attraktiven Bewertung in Ambarella einzusteigen, bevor die große Chance, auf der das Unternehmen sitzt, die Aktie treibt.

